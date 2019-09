Valgthriller på Frøya - Strømøy og Sp vil gå for ordførerposten

Nyheter

Stemmene er telt opp, men det offisielle valgresultatet for Frøya foreligger ved 23.30-tida ennå ikke. Senterpartiet gjør et sterkt valg, slik det ser det ser ut fra forhåndsstemmene. Spørsmålet er hvor sterkt og om listetopp Knut Arne Strømøy har nok støtte i samarbeidspartier for å bli Frøyas neste ordfører.