Disse tipsene honorerte vi med skrapelodd

Lokalavisa Hitra-Frøya honorerer som vanlig de tipsene vi får og som fører til sak. Nedenfor er et lite knippe eksempler på saker som har kommet i stand etter tips fra dere leserne denne høsten, og der vi har sendt skrapelodd som takk for hjelpa.

Har du også innspill til hva vi bør skrive om?

Ingen historie er for liten og ingen er for stor for lokalavisa Hitra-Frøya; dette kvartalet er intet unntak. Vi har med god hjelp av både tips og tilsendte bilder/tekster fra dere leserne kunnet skrive om alt fra hyggeligefeiringer til dramatiske bilulykker. Vi setter også stor pris på referater fra sportsverdenen og det rike kulturlivet.

Her er noen eksempler på saker som har blitt til ved hjelp av tips og forslag fra dere leserne:

Tre personer havnet i sjøen, ungdom reagerte og iverksatte redning

Tre personer ha havnet i sjøen etter et uhell med båt ved Fjellværsøya. Lokalavisa fikk tips om at redningsskøyta "Horn Flyer" var i området, noe som gjorde oss i stand til å rapportere tidlig fra hendelsen. Snart viste det seg også at Jesper (13) hadde en avgjørende rolle i bergingsarbeidet, og vi fikk en fin prat med den unge helten.

Ny MC-ulykke på "dødsbrua"

Vi husker alle den tragiske ulykken i fjor, der en 17-åring omkom da han mistet kontrollen på motorsykkelen sin over Kvernøybrua på Dyrøya. Nylig skjedde det en ny MC-ulykke på samme brua. På grunn av en observant tipser, kom vi i kontakt med den uheldige Aleksander Rafalski. Han fortalte om de vanskelige kjøreforholdene på brua og ville bidra med fokus på den vanskelige brua i håp om at myndighetene forbedrer sikkerheten her. Aleksander ble kraftig forslått, men slapp heldigvis fra ulykken uten alvorlige skader.

Lastebil dro med seg lavspentlinje

En lastebil hektet krana i en lavspentlinje på Dolmøya og dro med seg en stolpe. Ingen stordramatikk, men det førte til en del venting for annen trafikk mens ryddejobben pågikk. En tipser var i området og sendte lokalavisa et bilde.