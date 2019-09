Jokerne i ordførerkabalen: Rødt bekrefter samtaler med borgerlig side

Nyheter

Spørsmålet om hvem som blir Hitras neste ordfører er onsdag ettermiddag ennå ikke avklart. Mens det valgnatta syntes klart at Ole L. Haugen (Ap) fortsetter i fire nye år, siden partiet oppnådde nesten 35 prosent av stemmene, er ikke bildet nå like tydelig. Grunnen er at Arbeiderpartiets støttespillere i inneværende periode, MDG og KrF, likevel ikke klarte å få inn noen representanter i det nye Hitra kommunestyre.