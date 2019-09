Tok makrellstørje på stang

Nyheter

Den første makrellstørja er merket i sportsfiske etter makrellstørje. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet, som i år har åpnet for et begrenset sports- og rekreasjonsfiske. Formålet er å merke og slippe ut fisken, såkalt "tag and release". Ett av de fire lagene som har fått tillatelse til å fange makrellstørje fanget, merka og slapp ut igjen ei størje vest av Frøya. Størja ble tatt på stang.

Med på denne fisketuren var Enrico Wyrwa fra Kvenvær.

- Engasjementet rundt sportsfiske etter makrellstørje vil gi oss mer kunnskap om makrellstørjen i norske farvann. Det er derfor gledelig at den første makrellstørja nå er fanget, merket og sluppet ut. Jeg håper flere av fiskelagene lykkes og får stor glede av fisket, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Det skal ikke være merket makrellstørje så langt nord før. Det er totalt satt av ett tonn til sportsfiske i 2019.

Grisetung fangst Enrico Wyrwa og hans fiskegjester på Kvenværet har fått noen virkelige "griser" den siste tiden.

Etter loddtrekning har fire fiskelag i år fått lov til å drive et begrenset sportsfiske, der de får merke og slippe ut fisken: Robert Martinsen – Team Shimano, Enrico Wyrwa, Morten Ruud og Team Atlantic og Team West Coast. Merker festes på størjen og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses av. Sportsfiskerne har fått opplæring ved Havforskningsinstituttet før fisket tok til. Det er ikke åpnet opp for et vanlig sports- og rekreasjonsfiske, og det forutsettes at fiskelagene har fått nødvendig godkjenning og opplæring.

- Det er ikke lov å drive sportsfiske på makrellstørje til matauke, påpeker departementet. Altså får vi andre nøye oss med å nyte selve fiskehistorien.