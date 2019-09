Olivers mor ba om strakstiltak på dødsbrua. Denne uka kom gode nyheter, men nå kommer konstrabeskjed

Nyheter

Denne uken stilte lokalavisa spørsmål til leder i fylkets hovedutvalg for vei, om når tredekket på Kvernøybrua ville bli skiftet ut. Gunn Iversen Stokke fortalte da at det ville bli skiftet ut i løpet av høsten, etter at hun hadde førhørt seg med administrasjonen.