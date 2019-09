Har solgt det store boligfeltet Litjslokheia for 20,7 millioner kroner

Nyheter

Hitra kommune selger boligfeltet Litjslokheia etter at det gjennom sommeren har vært ført en anbudskonkurranse blant mulige utbyggingsselskap. Flere av tomtene har panoramutsikt over sjøen og Fillan og inkluderer eneboligtomter, tomt for konsentrert småhusbebyggelse og to boligblokktomter.