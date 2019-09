Gledelig skoleresultat på Frøya

Nyheter

Oppvekstsjef i Frøya kommune, Roger Antonsen, kunne legge fram gledelige tall da han presenterte tilstandsrapporten for oppvekst 2019 for kommunestyret i høst.

Antonsen forteller at Frøya kommune de siste fem årene har ligger under landssnittet når det gjelder avgangskarakterer for elever på 10.trinn.

- Årets avgangskull ble trukket ut i skriftlig eksamen i engelsk og matematikk, og resultatet var historisk høyt i begge fag. I engelsk ble det 4,1 og i matematikk 3,7, mens landsgjennomsnittet er på henholdsvis 3,8 i engelsk og 3,6 i matematikk.

Frøyaelevene ble også trukket ut til muntlig eksamen i matematikk. I 2018 var snittet på Frøya 3,3 og i år på 4,1. Landsgjennomsnittet ligger på 4,2 i matematikk muntlig.

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterene på vitnemålet ved 10. trinn, og danner grunnlag for opptak til videregående skole.

- Årets grunnskolepoeng er 4,1 poeng høyere enn skoleåret 2017/2018 - fra 35,5 poeng sist skoleår til 39,6 i år. Jentene ligger 3,9 poeng høyere, mens guttene ligger 4,2 poeng høyere enn sist skoleår. Frøya ligger 2,4 poeng bak nasjonalt nivå og 2,0 poeng bak fylket, forteller Antonsen.

På Hitra var grunnskolepoeng-summen 39,4 i skoleåret 2017-2018 og 38,9 i skoleåret 2018-2019.