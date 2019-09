Bileieren erkjenner ingenting

Nyheter

I mai anmeldte Trønderenergi en sak der deres prosjektleder for Frøya vindkraftverk, Ragnhild Remmen Bull, skal ha blitt utsatt for truende adferd. Hun skal ha blitt forfulgt av en bil over Hitra på en måte hun oppfattet som skremmende. Hun hadde blant annet planlagt en stopp for å handle ved Hjorten kjøpesenter, men bilisten opphørte seg så nærgående også etter at hun hadde stoppet opp, at hun valgte å kjøre videre innover. Da skal hun ha blitt forsøkt presset av veien.

- Trønderenergi-ansatt forsøkt presset av veien Politiet har biltype og registreringsnummer

3. juni fortalte Arild Sollie ved hitrapolitiet til Hitra-Frøya at man hadde bilmerke og registreringsnummer, men at bileier ennå ikke var avhørt. Han viste også til at politiet hadde videomateriale som skulle gjennomgås i saken.

Saken er per 18. september ennå ikke ferdig etterforsket.

- Vi har vært i kontakt med bileier, og det er gjennomført avhør. Bileier har ingen erkjennelse av saken, sier Monica Brækkan, seksjonsleder ved lensmannskontoret i Orkdal.

Hun sier at det forstatt jobbes med saken.

- Det går på innhenting av informasjon og arbeid med digitale spor, sier Brækkan til Hitra-Frøya.