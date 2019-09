Kristin Strømskag blir ordfører på Frøya

Nyheter

I kveld ble det klart at borgerlig gruppe og Senterpartiet er blitt enige om at de skal styre Frøya sammen de nærmeste fire årene.

Kristin Strømskag (H) blir ordfører, og Knut Arne Strømøy (Sp) blir varaordfører.

- Vi har lovet frøyværingene endring, og det blir det, sier Knut Arne Strømøy.

- Vi er kjempeglade for at vi har kommet i havn, sier den påtroppende ordføreren Kristin Strømskag.

De forteller onsdag kveld at de er utarbeidet en politisk platform som sikrer godt grunnlag for den kommende perioden, og flertallsgruppen lover å ha stort fokus på samferdsel, skole, og videre utvikling av Sistranda, grendene og øyrekka.

Avgørelsen ble tatt etter at Senterpartiet hadde ett to og en halvtimers medlemsmøte på Blått kompetansesenter, samtidig som borgerlig gruppe var samlet et annet sted på huset. Etter at de de cirka 20 medlemmene som var til stede på Senterpartiets møte hadde stemt over å gå for løsningen med Kristin Strømskag som ordfører og deres egen Strømøy som varaordfører, ble avtalen sluttet.

- Det var et så godt som enstemmig medlemsmøte som stemte for denne løsningen, sier Knut Arne Strømøy.