Nok en hitterværing har blitt Lotto-millionær

Lørdag 14.september vant en mann fra Hitra over 3,3 millioner kroner i Lotto - dette kun to uker etter at et ektepar fra Hitra vant nesten fem millioner kroner i samme spill.

Vinnerkupongen hadde den heldige mannen levert inn på Frøya, nærmere bestemt Coop Extra Sistranda. Det var froya.no som først meldte dette.

Med tallrekka 12 - 19 - 21 - 22 - 24 - 26 – 29, samt tilleggstallet 3, var det til sammen fem spillere som sikret seg 3 347 290 kroner hver under helgas Lotto-trekning.

- Det kan jo ikke bli bedre, dette!

Til Norsk Tipping sier hitterværingen som ønsker å være anonym at han ble skikkelig overrasket og glad.

- Over 3,3 millioner? Jeg har ventet på telefon fra deg, skjønner du, sier mannen til norsk-tipping.no.

- Det kan jo ikke bli bedre, dette! Da kan jeg ta meg en konjakk i kveld. Ja, dette var nå kjempehyggelig, nå ble jeg skikkelig glad og overrasket.