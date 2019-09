Kjøper ut hytteeiendom ved kysthavna

Nyheter

Hitra kommune trenger plass til framtidig utvidelse av Hitra kysthavn på Jøsnøya og har nylig blitt enig med en hytteeier i området om å kjøpe ut hytta og tomta. Begunnelsen for kjøpet er at hytteeiendommen rammes av vedtatt reguleringsplan for Jøsnøya på en slik måte at eiendommen i framtida ikke kan benyttes til dagens formål.