Venezuela er det fjerde møtet i serien

I år har Frøya bibliotek en serie med møter om forskjellige land. Lørdag 21.september er det det fjerde møtet i serien og da skal Constanza Villa fortelle nærmere om Venezuela

- Constanza Villa skal fortelle om regioner i landet, de største byene, tradisjonene og om sine egne minner. Du skal også få høre om hvorfor det er verdt å besøke landet og om noen forfattere fra Venezuela. Det blir mulighet til å stille spørsmål og dele minner fra Venezuela, hvis du allerede har besøkt landet tidligere, sier biblioteksjef Monika Kopaczek-Styczen.

Andželika Andruškaitė skal tolke fra spansk til norsk.

Monika legger til at det tidligere har vært møte med Italia, Litauen og Polen.

- Vi planlegger å ha flere møter i løpet av 2019 som arrangementer i forbindelse med Bokåret 2019. Jeg synes at det er veldig god måte å jobbe med integrering og samtidig bruke Frøya bibliotek som møteplass. Det er jo en av flere oppgaver som biblioteket har. Det er også mange som er interessert i andre land og vi har utrolig mange nasjonaliteter på en så lite øy. Jeg vet om noen personer til fra forskjellige land som gjerne vil gjerne presentere landet sitt. Så det er naturlig for oss å fortsette med møter i de neste årene som kommer.