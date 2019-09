- Vi har ikke kjøpt oss til noen enighet

Nyheter

I dag forteller Frøya Arbeiderpartiet i et leserinnlegg om forhandlingene med Senterpartiet. Her kommer det fram at Sp skal ha krevd at varaordfører-rollen skal gjøres til en 100-prosent stilling, hvis de skulle gå inn i et rødgrønt samarbeid der Ap fikk ordføreren, og Senterpartiet varaordføreren.