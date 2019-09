Lokalavisa blant vinnerne igjen

Nyheter

En opplags-opptur de siste årene fortsetter for lokalavisa Hitra-Frøya. De offisielle tallene fra norske aviser, som nylig ble lagt fram av Mediebedriftenes Landsforening (MBL), plasserer igjen Hitra-Frøya blant de trønderske opplagsvinnerne.

En sterk vekst i digital-abonnenter kompenserer for en jevn nedgang i papir-abonnenter og gir totalt abonnementsvekst for Hitra-Frøya første halvår. Lokalavisa har nå i alt 4.113 abonnenter, noe som er 1,6 prosent flere enn ved nyttår. Bare Trønderbladet på Melhus har kraftigere vekst enn Hitra-Frøya i Trøndelag.

Brukerne er villig til å betale for det gode innholdet

- Norske medier er en viktig del av folks hverdag, derfor er det positivt at mediehusene fortsetter å få med seg leserne over på de digitale flatene. At brukerne er villig til å betale for det gode innholdet, lover godt fremover, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL.

Opplagsveksten de senere årene har gjort lokalavisa i stand til å ansette en ekstra journalist. Redaksjonen i Hitra-Frøya teller nå i alt seks personer.

Bruken av Hitra-Frøyas digitale abonnementsprodukt HF+, som er tilgjengelig både for digitalabonnentene og papirabonnentene, har også skutt fart og satt nye bruksrekorder utover sommeren og høsten.

Halvparten har vekst

Opplagstallene kom tidligere en gang i året, men rapporteres nå to ganger årlig. Av de 226 sammenlignbare avisene i MBL-oversikten har nærmere halvparten opplagsfremgang fra andre halvår 2018 til første halvår 2019.

Opplagstallene for første halvår i 2019 viser på landsbasis at det rene digitalopplaget øker med 9 prosent og det rene papiropplaget går ned med 10,5 prosent. Totalopplaget er på 2,29 millioner - en vekst på 0,9 prosent. VG+ øker kraftig, noe som gjør at VG totalt nå er nesten like store som Aftenposten.

Nisjeavisene går frem med 1,9 prosent, lokalavisene holder seg stabilt og storbyavisene går tilbake med 1,2 prosent.