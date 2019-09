De hvite bilene har møtt tilhenger-utfordringer

Nyheter

Både Sula og Mausund skal få såkalte "hvite biler". Dette er utrangerte ambulanser som settes inn til syketransport. Det skal være lokale folk som kjører bilene, og grendalagene på både Sula og Mausund er involvert. Bilene skal også kunne brukes som en del av brann- og redningstjenesten på øyene. Og her har det oppstått litt formalia-utfordringer i det siste.

Kommunelege Ingrid Kristiansen orienterte i dag kommunestyret om at bilene er ankommet Frøya. Likevel er det noen ting som må på plass.

- Det viser seg at bilene vi skal få ikke er typegodkjent fra leverandør for hengerfeste. Derfor må vi finne en løsning for å frakte brannvernutstyr. Vi har engasjert Johan Pettersen i brannvesenet, som ser på andre løsninger i bilene. Dette skal vi fikse, sier Kristiansen.

Det bygges garasjer for disse bilene. Ifølge Kristiansen blir Mausund-garasjen ferdigstilt innen to-tre måneder, mens Sula-garasjen sannsynlig blir klar først til sommeren.

- Bilene blir lagret på fast-Frøya inntil garasjene er klare. Og vi skal få løst både dette med med brannutstyret og pasienttrasnporten. Dette blir veldig bra når vi får det opp og stå, sier Kristiansen.