Friluftsområdet får lettere ankomst

Fellesnemnda for Hitra og Snillfjord har bevilget 66.000 kroner som delfinansiering til ny flytebrygge ved Jektneset på Aunøya friluftsområde på Sandstad. Dermed kan prosjektet realiseres.

Det er Aunøyas venner som har søkt om midler fra Hitra kommune for å anlegge ny flytebrygge på sørsiden av øya.

Ny flytebrygga er en del av satsingen for å gjøre friluftsområdet lettere tilgjengelig for allmennheten med direkte og kort forbindelse over Djupsundet mellom Jøsnøya/Kalvøya og Aunøya.

I dag må man gå i land på nordsiden av øya, noe som innebærer en båttur på to kilometer fra Sandstad båthavn.

Kostnaden til ny flytebrygge er beregnet til 141.000 kroner. Trøndelag fylkeskommune har sagt seg villig til å bidra med 70.000 kroner og Aunøyas venner med dugnad for 5.000 kroner. Når fellesnemnda for Hitra og Snillfjord nå bevilger 66.000 krone , er prosjektet fullfinansiert.

Den nye flytebrygga skal erstatte en tidligere flytebrygge på samme sted. Den gamle ble fjernet for en del år tilbake da den var i dårlig forfatning.

Stiftelsen Aunøya

Aunøyas venner har av Stiftelsen Aunøya fått ansvaret for praktisk tilrettelegging og drift av Aunøya friluftsområde. Øya har siden 1972 været et statlig sikret friluftsområde. Hitra kommune fikk den gang tilskudd fra staten for å kjøpe Aunøya med betingelsen om at allmennhetens interesser skulle sikres.

I 1977 ble 10 mål av eiendommen solgt til Sør-Trøndelag fylkeskommune til friluftsformål for de videregående skolene i fylket.

I 1991 ble Stiftelsen Aunøya opprettet for å ivareta formålet for Aunøya.

Begge eiendommene på øya ble overdratt til stiftelsen, og øya har siden vært eid og driftet av Stiftelsen Aunøya.