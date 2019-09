- Man reduserer ikke faren med å etablere enda en fuglefanger

Nyheter

- Framstår som bedre løsninger for naturmangfold, massebalanse og landskapstilpasning, foreslo administrasjonen i kommunen som ordlyd i Frøya kommunes svar til søknaden om endring av detaljplan for vindkraftverket og søknaden om etablering av vindmålemaster og radiolinjemast i området.

Og selv om formannskapet nylig enstemmig sluttet seg til denne uttalelsen, ble det gjort vesentlige tillegg i dagens kommunestyremøte.

Rådmannen og formannskapet hadde nemlig en siste setning i sitt vedtak om at " Videre har Frøya kommune ingen merknader til oppføring av vindmålemaster og radiolinjemast som omsøkt." Etter en lengre debatt kom kommunestyret i dag fram til en vesentlig lenger og krassere tilbakemelding. Blant annet lyder denne delen av vedtaket nå:

Tilleggsuttalelse

"Vindmast 1 er planlagt oppført ved Røssvassmyrene. Dette er trolig det området i konsesjonsområdet hvor faren for kollisjon med truede og sårbare fuglearter er størst. Den planlagte vindmålemasten på 112 meter med 27 (3x9) vaier-strekk med en diameter på til sammen 156 m vil utvilsomt gi kollisjoner med fugl. Dette er bl.a. dokumentert gjennom registreringer av fallfugl i Hitra vindkraftverk (M. Pearson pers med) og gjennom vitenskapelige undersøkelser utført av Norsk Institutt for Naturforskning ( K. Bevanger m.fl.). Den omsøkte masten er planlagt i et område med atlantisk terrengdekkende myr, og lokaliteten inngår i det dokumenterte næringssøksområdet til hubro som hekker på NV siden av konsesjonsområdet. Det er allerede blitt flyttet en vindturbin innen nærområdet til Hubro, og man reduserer ikke faren videre med å etablere enda en fuglefanger."

(...)

"I tillegg har dette området trolig den største hekketettheten av lirype, underarten smølalirype, i konsesjonsområdet. For den nattaktive hubroen og den lite manøvreringsdyktige lirypa vil masten utgjøre en betydelig økt dødelighetsrisiko. Ut fra iverksatte feltforsøk vil merking av vaieren i liten grad redusere kollisjonsfaren for de overnevnte to artene. "

(...)

"Vi fraråder derfor på det sterkeste at de omsøkte mastene oppføres som vist i vedlagte kart, og ber om at spesielt mast nr 1 oppføres lengre SØ i konsesjonsområde slik at den ikke kommer i konflikt med naturtypen Røssvassmyra. Mast 2 og 3 flyttes lengre nord. Men for å unngå ytterligere fare for fugledød, arbeide i urørt natur og ødeleggende kystlyngmyr er vår anbefaling at kun mast på turbinpunkt 3,4,9,og10 settes opp og fjernes når turbinene etableres."

Krever ikke konsekvensutredning

Kommunestyret diskuterte opposisjonens forslag om å kreve konsekvensutredning av vindmålemastene for å visualisere både høyde, vaierstrekk og plassering i terrenget, men dette ble nedstemt med 11 mot 8 stemmer (tre representanter ble kjent inhabile i saken: Berit Flåmo, Martin Nilsen og Ann Kristin Kristoffersen)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad om endring av arealbruksgrense, nye turbinplasseringer, plan for massetak og søknad om oppsetting av vindmålemaster og radiolinjemast fra TrønderEnergi Vind for Frøya vindkraftverk. Søknadene er sendt ut på høring til aktuelle parter. Frøya kommune har fått utsatt høringsfristen til 30.09.2019.

Det forklares at vindmålemaster og radiolinjemast er nødvendig hjelpeanlegg for vindkraftverket bl.a. for registrering av vindforhold og for kontroll og oppfølging av produksjonsdata, samt kommunikasjon.

- Mest mulig skånsomt

TrønderEnergi har tidligere orientert om at de har forsøkt å redusere miljøpåvirkninga av utbygginga på Frøya.

- Vi har redusert antall kilometer vei med rundt ti prosent, til ni kilometer, og redusert antall masseuttak fra 12 til 4, ble det orientert til politikerne for noen uker siden.

Stig Tore Laugen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TrønderEnergi, sier også at selskapet har brukt landskapsarkitekt.

- Vi har brukt landskapsarkitekt for å legge veien mest mulig skånsomt i terrenget og for å unngå å skade områder med sjelden fauna og sjeldne blomster og vekster. Vi skal heller ikke, slett ikke, gå gjennom fiskevann og ødelegge gytebekker, slik en del aksjonister påstår. Dette er viktige forbedringer for prosjektet vi ikke hadde trengt å gjøre, men som vi likevel gjør og tar kostnaden for, etter å ha fått gode innspill fra flere, ikke minst Frøya kommune, sier Laugen.

Debatten

Sveinung Gundersen (Ap) varslet tidlig i dagens debatt at han kom til å stemme nei uansett.

- Jeg vil ikke ha vindmåleutstyr, fordi de som bygger ut vindmøller i dag kommer til å søke om å utvide. Det er kaptalismens klare mekanismer, sa Gundersen.

Vindkraftmotstander Knut Arne Strømøy (Sp) bemerket kun kort fra talerstolen:

- Husk at vi er i ferd med å bygge vindmøllepark som kommunestyret har sagt er ulovlig.

Mens uttalt vindkraft-tilhenger Gustav Gjevik (Ap) ikke delte bekymringen for lirypa.

- Vi har en god del lirypa hos oss på Mausund. Der står lysstolper og mange ledninger på kryss og tvers, det har aldri vært skada ei rype. Så å lage teorier om at rypa flyr på mastene eller ledningene, den er ganske tynn. Jeg vil gå for rådmannens forslag, som jeg syns er bra, sa Gjevik.

Kommunestyret sluttet seg altså til formuleringen om at planen "Framstår som bedre løsninger for naturmangfold, massebalanse og landskapstilpasning", men med også med det lange tillegget som nevnt ovenfor.