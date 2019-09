Disse vant Salmars talentpris

Nyheter

En pådriver for å starte jentelag på Frøya. En med dødelig venstrefot. Et lag som har tapt alle kampene sine, men likevel har humøret på topp og et par som alltid stiller opp for Frøya FK.

Salmars talentpris 2019 ble delt ut tidligere i høst, men også markert i pausen under lørdagens kamp mellom Frøya og Trygg/Lade i Frøya storhall.

Til sammen var det fire priser til frøyværingene: årets jentespiller, årets guttespiller, en lag-pris og en spesial-pris tildelt ildsjeler i Frøya fotballklubb. Under følger navnene og begrunnelsen for årets vinnere:

Årets jentespiller: Klara Johannesson

Klara Johannesson – Hun spiller på et nyoppstartet lag som ble startet opp i september 2018. Hun var en av pådriverne for å få sammen et jentelag, som i dag er hele 18 spillere! Hun ga seg ikke før klubben hadde trenere, støtteapparatet og treningstid på plass! I tillegg er hun en solid spiller som alltid gir 100% banen! Hun er en god lederfigur på laget og bidrar godt i gruppa. Hun har godt oppmøte på trening og viser god utvikling.

Årets guttespiller: Oliver Espnes

Oliver Espnes – Han er en meget treningsvillig og læringsvillig spiller. Spilleren er positiv til lagkameratene sine og går foran med gode holdninger, både på og utenfor banen. Han viser gode basisferdigheter og har en «dødelig» venstrefot! Han har et sterkt konkurranseinstinkt som smitter positivt over på sine medspillere.

Årets lagspris: J15

J15 – Laget ble startet opp i september 2018 og består i dag av ca 18 spillere. Spillerne har hatt en enorm utvikling siden de startet! De viser også en enorm innsats både på og utenfor banen, de har en stor lagmoral – der det viktigste er samholdet. De har tapt alle kampene de har spilt, men har samtidig holdt humøret på topp og oppmøte på trening er upåklagelig bra! Dette er flotte forbilder for jentefotballen på Frøya!

Årets spesialpris: Solveig Gaasø og Terje Svendsen

Årets spesialpris går til et par som alltid stiller opp for Frøya FK! De stiller alltid opp på dugnad eller tar ansvar for å få gjennomført dugnader. De stiller i kiosken eller andre plasser der de ser å gjøre noe for klubben. De kjører til å fra kamper og er alltid på sidelinja som engasjerte tilskuere. De sier aldri nei for å hjelpe klubben.

Hun har vært styreleder i klubben over flere år og gjorde da en meget god jobb for klubben.

Begge har i flere år vært solide og gode Frøya Fk-ambassadører og det regner vi med at de kommer til å være framover også. Årets spesialpris går til Solveig Gaasø og Terje Svendsen.