En øykommune har tredje størst arbeidsledighet

Nyheter

123 øyværinger står nå helt uten arbeid.

75 av disse er frøyværinger, mens 48 er bosatt på Hitra. Dette er henholdsvis sju og to færre en på samme tid i fjor.

De 75 på Frøya utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken, mens tilsvarende tall for Hitra er 1,9. Bare Verran med sin 3,1 prosent og Roan med 4,9 har høyere ledighet enn Frøya i vårt fylke.

4 502 i Trøndelag

Ved utgangen av september er det 4 502 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Dette er 50 flere enn for ett år siden, som utgjør en økning på 1 prosent. Totalt er 1,8 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.

Antallet arbeidssøkere i tiltak har samtidig gått ned med 355 personer, som tilsvarer en reduksjon på 29 prosent. Dette gjør at ledigheten brutto har gått ned og er nå på 2,4 prosent, som er 0,1 prosent lavere enn i september i fjor.

Over 200 ledige under 20 år

Ledigheten fordeler seg relativt likt når det gjelder kjønn: Mens andelen ledige kvinner er 1,8 prosent, er andelen ledige menn 1,9 prosent. Ser vi på de forskjellige aldersgruppene fordeler ledigheten seg noe mer ulikt: Lavest ledighet er det i aldersgruppen 50 år og oppover, som har 1,2 prosent ledighet. Mens blant dem mellom 20-24 år er 2,7 prosent helt ledige.

Størst ledighetsøkning er det imidlertid i aldersgruppen 19 år og yngre. Her er det 205 helt ledige, som er 60 flere enn for ett år siden. Andelen ledige under 19 år er nå 2 prosent.

– De siste månedene har vi sett at flere av dem i den yngste aldersgruppen melder seg til oss i NAV. Vi burde sett en endring i positiv retning, nå som skoleåret er i gang. Antallet vi snakker om tilsvarer rundt sju skoleklasser. Det er viktig at flest mulig kommer seg raskt ut enten i arbeid, skole eller studier, og vi forsøker å hjelpe dem med dette, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.