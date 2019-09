Forlenger oppholdsforbudet i Nessadalen

Nyheter

Politiet forlenger oppholdsforbudet i anleggsområdet til vindkraftverket ved Nessadalen. Forbudet ble første gang innført 19. august. Nå vil det nye forbudet gjelde fra 1. oktober fram til utgangen av måneden. Det varsler politiet i Trøndelag i en pressemelding.

- Bakgrunnen for forlengelsen er at forutsetningene er de samme som da forbudet ble innført. Det var den gang nødvendig å innføre oppholdsforbudet da det i lengre tid, og ved gjentatte anledninger, ble utført straffbare handlinger i tilknytning til vindkraftutbyggingen, da særskilt rettet mot anleggsvirksomheten i Nessadalen. Ferdsel på stedet utgjør også en risiko i forbindelse med sprengningsarbeid, skriver politiet, og understreker at oppholdsforbudet ikke gjelder de som har tilgang til å arbeidet på stedet.

- Dersom man ikke etterlever oppholdsforbudet vil man kunne bøtelegges etter politiloven med 8.000 kroner. Gjentatte overtredelser medfører forhøyet sats, skriver politiet.

I meldinga er det også lagt ved kartkoodinater og et kart over hvor oppholdsforbudet gjelder:

