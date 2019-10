Denne gangen blir det Kristin som velger turmål

Nyheter

Frøya turlag har de siste årene hatt som tradisjon å la ordføreren velge ett av turmålene. Nå har turlaget to arrangement igjen på turkalenderen sin, og det neste på programmet er nettopp den såkalte Ordførernes tur.

- Ordførerens tur ville ordfører Berit Flåmo utsette til etter valget, og dermed blir det Kristin Strømskag som skal velge turmål en gang etter 24.oktober. Hun sier hun gleder seg til oppgaven! Og vi er spente på hva hun velger som turmål, sier Gunhild Riiber i Frøya turlag.

Stormturen i år blir 10.november, og turmålet er Fjellheia ute ved Korsan, Daløya.

- Turlaget håper på godt oppmøte på arrangementene våre fordi det gir større glede for de frivillige som arrangerer. Velkommen alle sammen, sier Riiber.

Bli litt bedre kjent med Frøyas nye ordfører i dette intervjuet:

Turlaget har også klart turkalenderen for 2020. Året starter søndag 26. februar med tur til Hakkberget ved Flatval.

- Det er ofte fint å gå i hauan på februar, og vi håper flere blir med og lærer en av løypene for denne turen. Turmålet inngår i et nettverk av løyper i området, med både myr og litt høydeforskjeller over bergene, forteller turlaget.