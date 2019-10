- Et utviklingsorientert, framoverskuende og et sjeldent samfunnsengasjert menneske

Nyheter

Minneord Bjarne Faxvaag

22. september var livet over for Bjarne Faxvaag. Han ble 92 år gammel, og i samfunns- og næringslivet på Hitra var Bjarne både kjent og anerkjent.

Bjarne var den siste valgte ordføreren i det som fram til 1964 var en egen kommune – Kvenvær. Det førte til at han deltok i aller fremste rekke i arbeidet med å få gjennomført det som Stortinget hadde bestemt, nemlig en sammenslåing av datidens fire kommuner på Hitra. Og fra 1. januar 1964 ble kommunene Kvenvær, Sandstad og Fillan slått sammen med den kommunen som allerede hadde navnet Hitra.

Og Bjarne ble valgt inn i det første kommunestyret for denne nye kommunen, som representant for «Borgerlig Fellesliste». Og ikke bare det, han ble også valgt som varaordfører. Sammen med daværende ordfører John Nilsen ble han et kraftfullt tospann som fikk en stor oppgave med å lede an i å bygge og utvikle den nye kommunen; en kommune som blant annet ble etablert for å kunne innføre 9-årig obligatorisk skolegang. Men også for å kunne transformere et samfunn som ble mer funksjonelt og tilgjengelig, nå skulle landeveien erstatte sjøveien, og bilen skulle erstatte båten. I så måte ble den nye veien fra Strøm til Kvenvær svært viktig, når den ble åpnet i 1966.

Nytt kommunesenter ble etablert, og som et kompromiss, på ei myr inne på Fillan. Og her ble det bygd kommunehus og ny sentralskole og ungdomsskole.

Når Bjarne fortalte fra denne nybyggertida, så kom det også fram mange gode historier om politiske hestehandler. Men også om hvor viktig det var å bli kjent med alle deler av kommunen og bygge tillit mellom innbyggere i de ulike delene av kommunen. I dag opplever vi at alt dette er noe vi fortsatt erfarer og som vi har noe å lære av.

Bjarne var aktiv som folkevalgt i den nye Hitra kommune gjennom 4 perioder i kommunestyret. Først i 3 perioder fra 1964-1975, og deretter en periode fra 1984-1987. Og han gjorde også comeback som varaordfører, da han for andre gang ble valgt til dette vervet i 1972. Ut over dette hadde Bjarne en lang, lang rekke andre tillitsverv som folkevalgt i Hitra kommune og regionalt.

Jeg vil minnes Bjarne som et utviklingsorientert, framoverskuende og et sjeldent samfunnsengasjert menneske. Han etterlater seg mange gode minner og spor, og vi skylder han stor takk.

I ærbødighet lyser jeg fred over Bjarnes minne!

Ole Laurits Haugen

Ordfører Hitra kommune