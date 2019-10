Stor økning i antall hitterværinger som tar influensavaksine

Nyheter

Det virker som at hitterværinger har fulgt oppfordringa om å ta vaksine i forkant av influensasesongen. Ifølge kommuneoverlege i Hitra, Geir Nilsberg, har økningen vært sterk de siste årene.

Årets influensavaksine skal dekke bredere enn fjorårets. De nye vaksinene er firevalente, det vil si at de beskytter mot fire forskjellige virus, mot tidligere tre. Det øker sjansen for at vaksinen skal dekke de sirkulerende virusene, skriver Aftenposten, som legger til at Folkehelseinstituttet mener at 1,6 millioner nordmenn er i grupper av mennesker som bør vaksinere seg (se oversikt lenger ned i artikkelen)

- Vi har sett en flott utvikling når det gjelder antall som ønsker vaksine mot sesonginfluensa på Hitra. Sammenliknet med tidligere år har det vært en økning fra rundt 500 til nærmere 900 høsten 2018, sier Nilsberg til lokalavisa.

Beskytte syke

- Det er stort fokus også i år på at flest mulig helsepersonell og ansatte i oppvekst/barnehager tar vaksinen. Hovedfokus ved dette er at en slik medvirker til å beskytte kronisk syke med nedsatt immunforsvar, sier kommuneoverlegen.



Årets vaksine kommer til Norge i neste uke, men Nilsberg er foreløpig ikke helt sikker på når den kommer til Hitra.

- Vi håper vi kommer i gang med vaksinering på Hitra helsetun i løpet av uke 42-44, men vi vet ennå ikke dato. Dato vil bli annonsert, sier Nilsberg

Hvem bør vaksinere seg?

HelseNorge.no anbefaler influensavaksine hvis du:

er gravid etter 12. svangerskapsuke, i andre og tredje trimester

bor i omsorgsbolig eller sykehjem

er minst 65 år gammel

har diabetes

har en kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

har en kronisk nevrologisk sykdom eller skade

har nedsatt immunforsvar

har svært alvorlig fedme (KMI over 40)

har annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

I tillegg anbefales influensavaksine til: