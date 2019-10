Avsluttet sesongen med far og sønn på hver sin kant

Nyheter

6.divisjon herrer:

Sandstad/Hitra2 - Svorkmo2: 2-2

Sandstad/Hitra2 avsluttet søndag årets serie med hjemmekamp mot Svorkmo2. 17 mann ble tatt ut til denne kampen, og lagleder John Olav Johansen prioriterte spilletid til alle sammen.

Et av høydepunktene i kampen var da Anders Sætherbø entret banen etter ca 25 minutter. Far Kjell Arne Sætherbø og sønn Anders spilte da samtidig på hver sin kant for Sandstad..

Når det gjelder selve kampen, rapporteres det om et flott og velspilt oppgjør hvor begge lag hadde sine muligheter.

0-1 til Svorkmo kom på straffe etter fem minutter. Så utligner Paulius Gaivenis til 1-1., før Svorkmo igjen går i ledelsen ( 1-2). Det siste målet mistenker mange var en klar offside, men dommer lar den passere.

Etter hvilen produserer Sandstad/Hitra2 flere store sjanser, men det bommes som så ofte før..

Paulius som har vært en tur på benken, men kommer inn igjen og setter 2-2 etter et meget fint angrep. 2-2 blir også sluttresultatet.

Dermed ender årets serie med 7 seiere, 2 uavgjort og 7 tap - totalt 23 poeng. Med til historien hører at laget foran sesongen ble straffet med 6 minuspoeng, og står dermed bokført med kun 17 poeng på tabellen. Dette gir per nå 5. plass

- I årets serie har vi slitt med å score de avgjørende målene og avgjøre jevne kamper til vår fordel, noe vi klarte vi i forrige sesong, oppsummerer lagleder John Olav Johansen årets sesong.

Han mener det var to kamper laget ikke hadde muligheter til poeng.

-Det var borte mot Munkholmen og borte mot Trygg/Lade2. Ellers burde vi tatt poeng i alle kampene, mener Johansen som alt i alt mener serien er bra gjennomført.

Nå tar spillerne en uke fri før man starter opp treninger igjen i uke 42 da blir det treninger i Fillan på Hitra idrettspark.