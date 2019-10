Tente varder for å vise motstand

Nyheter

I Nessadalen i Frøya, på Harbarksfjellet i Åfjord og Vettan på Hemnskjela - og en rekke andre plasser rundt om i hele landet. Ifølge organisasjonen Motvind Norge var minst 130 varder tent tirsdag kveld for å markere motstand mot vindkraftutbygginger.

Også på Stølan på Frøya ble det brent varde. Det vil si det var St.hansbålet som endelig ble tent, ettersom det ikke var vær til brenning på St.hans, og det deretter ble bålforbud. Den landsomfattende vardebrenningen tirsdag ble derfor en fin anledning til å tenne bålet.

Vardebrenning har vært brukt opp gjennom historien for å varsle fare og samle troppene. Tirsdag samlet vindkraftmotstandere seg for å si fra om opprøret som brer seg.

– Vi vil vise at dette er en folkelig bevegelse og en sak som opprører hele landet. Vi håper at dette får politikerne til å forstå at de må gjøre noe, sier leder for Motvind Norge, Eivind Salen, til NRK.

- Jeg synes det har gått vel langt. Nå bør utbyggingene av vindkraftverkene over hele landet ta en pause før vi ødelegger alt av uberørt natur, sa Jorun Hafsmo til lokalavisa Hitra-Frøya tidligere i uka. Hun var initiativtaker til vardebrenninga på Hemnskjela.

En økende motstand mot vindkraft i hele landet har ført til at aksjonistene har blitt enige om å slå seg sammen til organisasjonen Motvind. Lokale aksjonsgrupper skal bestå, men Motvind-organisasjonen skal gi vindkraftmotstanderne en klar stemme mot politikere og andre aktører.

– Vi har etterlyst dette alle vi som har vært fremst i disse aksjonene, sier nestleder for Motvind og leder for Nei til vindkraft på Frøya, Hans Anton Grønskag, til NRK.