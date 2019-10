Fyller kirka med høstens og markens grøde

Nyheter

Sokneprest Birgith Østnes ønsker søndag velkommen til høsttakkefest på Hitra. Den innholdsrike gudstjenesten blir i Fillan kirke.

- Dette er et felles arrangement for alle menighetene i kirka på Hitra. Det vil bli båret frem til alteret av høstens og markens grøde. Kirkekaffen bærer også preg av høsten og dens frukter, sier Østnes og forteller videre om bidrag fra både menighetspedagogen og organisten.

- Menighetspedagog Grete (Hammer) dekker et bord med bøker til de forskjellige aldersklasser. Her kan de få «sin» bok om de har gått glipp av gudstjenesten den ble levert ut på. Organist Silvio (Krauss) tryller frem vakre salmer på orgelet og vi får alle delta i salmesangen. Alle på Hitra er hjertelig velkommen – liten og stor, gammel og ung – kirka er for alle, sier Østnes.