Gleder seg over omdømmeseier

Nyheter

Coop Norge går helt til topps i Ipsos omdømmeundersøkelse blant de største selskapene i Norge. Det er særlig de yngste kundene som er mest fornøyde med Coop. Det melder bransjenettstedet Dagligvarehandelen i dag. Lokale Coop-ansatte gleder seg over omdømmeseieren for andre året på rad,

Av de spurte svarer 82 prosent at de har et godt inntrykk av Coop Norge, noe som plasserer dagligvareaktøren foran Tine, NRK og Vinmonopolet. Det er særlig de yngste kundene som er mest fornøyd med Coop, noe om gleder daglig leder Arnt Breivoll i Coop Hamarvik SA.

- Vi opplever at Coops eierform, som har likhetstrekk med delingsøkonomien og der kundene eier butikken sammen og deler på overskuddet, særlig appellerer til yngre kunder. Samtidig stiller eierformen ekstra høye krav til at vi opptrer som en ansvarlig samfunnsaktør og lytter til våre medeiere. Det positive omdømmet tyder på at vi lykkes godt med dette, sier Breivoll.

Tidligere i uka kom offisielle tall for utviklingen av markedsandeler i dagligvarebransjen fra analyseselskapet Nielsen. Der øker Coop sin markedsandel med 0,1 prosentpoeng til 29,1 prosent. Høyest vekst av enkeltkjedene har Coops lavpriskjede Extra med en økning på 1,4 prosentpoeng til en markedsandel på 14,4 prosent så langt i år.

Coop Hamarvik SA har butikker i Coop Marked Hamarvik, Coop Marked Dyrøy, Coop Byggmix Hamarvik, Coop Elektro Sistranda og Coop Byggmix/Elektro Hitra. Nylig gikk Breivoll ut i lokalavisa og avkreftet pågående rykter om nedleggelse av butikken i Fillan. Den saken kan du lese her: