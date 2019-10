For en herlig samling nye øyværinger!

Nyheter

Sjekk ut adressen øyregionen.no. Her finner du en flott samling bilder av nyfødte øyværinger. Her finner du også den største samlinga av bursdags-hilsener til og fra øyværinger. Kanskje finner du deg selv også? Det siste året er det lagt inn over 250 bursdagsbilder her.

Det er gratis å hilse til venner og kjente på øyværinger.no.

Trykk på den grønne knappen øverst "Opprett innlegg" og velg hvilken type innlegg (for eksempel gratulasjon). Deretter laster du enkelt opp ditt bilde og tekst og velger dato for publisering i nett og papiravisa. Ta en sjekk på den ferdige hilsenen og trykk "send".

I tillegg til bursdags-gratulasjoner kan du på øyværing.no også legge inn bilder av nyfødte, brudepar og bestille en takkeannonse.