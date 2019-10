Bestemor nektet hårfarging. Gikk heller for et kakestykke

Nyheter

Utenfor Sport 1 Hitra står damene Laila og Magna, og vurderer hva de skal kjøpe av elevene som i dag samlet inn penger til årets TV-aksjon.

- Det er bra at ungene engasjerer seg. Dette er et kjempetiltak, smiler Magda og Laila.

På denne standen står også Lailas barnebarn, Amund. Amund og kompisen Frode tilbyr de forbipasserende hårfarge.

- Kom igjen da, bestemor. Hva med et hjerte i bakhodet? Hårfargen går ut etter en vask, forsikrer Amund.

- Jeg tror vi heller går for et kakestykke, jeg, smiler Laila.

Kreative innsamlingsmetoder

Det var elever fra mellomtrinnet ved Fillan skole som var ute i sentrum for å samle inn penger til TV-aksjonen i dag.

I tillegg til salg av kake, kaffe og saft, hadde elevene tenkt ut flere kreative måter å samle inn penger på. Blant annet kasting av vannballonger på blink, hårfarging og negllakkering.

- Det er artig med en dag som dette. Pengene vi får inn skal gå til de som trenger det. I år er formålet Care og arbeidet deres for kvinners rettigheter, forklarer Loke.

Søndag 20. oktober er det igjen klart for den årlige TV-aksjonen.

I år skal pengene gå til CAREs arbeid i ni land, Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

Aksjonspengene skal gi 400 000 kvinner et bedre liv der de får opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet.