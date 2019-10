Skrinlegger nasjonal rammeplan for vindkraft

Nyheter

Etter massiv kritikk fra kommunene, velger regjeringen nå å legge bort forslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en nasjonal ramme for vindkraft på land.

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

NRK skriver at de kom over 5.000 høringssvar på NVEs forslag, der NVE pekte ut ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre samt Indre Sør-Trøndelag er blant områdene som ble vurdert som godt egnet, mens Hitra og Frøya ble vurdert som "mindre egnet for enda mer utbygging".

I følge NRK har 56 kommuner svart innen høringsfristen.

- De fleste var negative. 49 kommuner sa klart nei til vindturbiner, mens tre var skeptiske, skriver NRK.

– Det var aldri en plan om å bygge ut vindkraft, det var en plan om hvor det var best å ha vindkraft hvis det kom søknader om det, og det legger vi også vekk, sier Solberg til NRK i dag.