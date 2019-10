Går ikke stille i gangene med «Bråkebøttebaluba»

Nyheter

Fredag 18. oktober slipper Maria Solheim og Silje Sirnes Winje sin rykende ferske barneplate “Bråkebøttebaluba”.

- Albumet er fullt av fart, lek og artige påfunn og gir lytteren både danserumpe, smil om munnen og lure glimt i øynene, skriver artistene i en pressemelding. Duoen satser i tillegg til album på sin en egen Youtube-kanal med sanger fra den nye plata.

Om Maria og Silje

Maria Solheim har en lang artistkarrière bak seg, med kritikerroste album i pop-sjangeren og med turneer i inn- og utland. I oppveksten tilbragte hun mye tid hos besteforeldrene sine på Frøya, og Maria forteller til lokalavisa at hun anser Frøya som sitt andre hjem når foreldrene nå har overtatt huset etter besteforeldrene på Hamarvika.

Silje Sirnes Winje var ansatt i NRK fra 2009-2018. Der var hun i flere år programleder for mange ulike satsninger på kanalen NRK Super. I 2018 valgte Winje å følge med barna over til YouTube og ble dermed ansatt som innholdsansvarlig og programleder for den nye barne- og familiekanalen "Nordic Family".

- Foretrekker Youtube

De fleste norske barn velger i dag Youtube som deres foretrukne underholdningskanal.

- De danser til Baby shark, hopper rundt sammen med Crazy frog, og gauler «Let it go» sammen med snødronningen Elsa. I løpet av høsten håper vi at de like gjerne synger, hopper og snurrer rundt til lyden av Enniken Fenniken, Mormors superstar og KoKoKonsekvenser, humrer Winje og Solheim.

Norskspråklig musikk

De to artistene brenner for at barn i Norge skal få lett tilgang til nyskapende og fengende norskspråklig musikk. I tillegg til tradisjonell utgivelse har duoen derfor bestemt seg for å åpne YouTube-kanalen «Bråkebøttebaluba», en helt ny kanal for barnemusikk. Hver fredag fra 18.oktober til jul vil duoen slippe hele albumet, musikkvideo for musikkvideo, til hver av de 10 sangene på plata.

Youtube-kanalen deres kan du sjekke ut her

- Vi opplever at barnas musikk og kunstutrykk får stadig mindre oppmerksomhet og plass i de tradisjonelle mediene. Samtidig tilbringer norske barn veldig mye tid på Youtube hvor engelskspråklig musikk dominerer. Vi synes derfor det er ekstra viktig, og ikke minst utrolig spennende å være tilstede med morsom norskspråklig musikk på den kanalen barna og foreldrene faktisk benytter aller mest, sier Winje.

Deres andre barneplate

«Bråkebøttebaluba» er den andre barneplata denne duoen lager sammen. Siden utgivelsen av «Kaptein Snabelbæsj og hjertetyven»(2016) har de reist rundt omkring i Norge, sunget og spilt mange konserter både for og med barn. Tekstene er skrevet av Siljes mor Åse Sirnes Winje, og melodiene er av Silje Sirnes Winje, Christer Slaaen, Maria Solheim og Vigleik Winje.

Albumet byr på ti fengende pop-låter med en akkurat passelig mengde barnlig galskap. Sangene er lette å synge med på for både barn og voksne. På den nye plata har de fått med seg det de beskriver som "iskremen av Norges beste musikanter" med Karl Oluf Wennerberg på trommer, Tor Egil Kreken på bass, Eiolf Ødegård på tangenter og Christer Slaaen som produsent, medkomponist og arrangør samt traktør av diverse instrumenter. Det er Kirkelig Kulturverksted som står bak plateutgivelsen, og nå gleder hele laget seg til å vise hva de har lekt med i studio, står det avslutningsvis i pressemeldingen.