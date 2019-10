Nye strømbrudd i dag - rammet over 1.600 kunder

Nyheter

1.269 kunder på Frøya og 356 kunder på Hitra var i formiddag uten strøm. Dette nye strømbruddet kommer bare et døgn etter at strømmen også forsvant under uværet tirsdag.

Kl. 10:20 rammet strømbruddet de tettest befolkede områdene på Frøya. Fra Hammarvika via Sistranda til Nesset, inkludert Uttian, er i øyeblikket 1.269 strømkunder uten strøm.

- Vi vet ikke årsaken, men har startet arbeidet med omkoplinger for å få flest mulig inn på strømnettet igjen. Samtidig søker vi etter feilen, sier informasjonsmedarbeider Tore Wuttudal i TrønderEnergi Nett til Hitra-Frøya klokka 10:25.

Klokka 10:31 konstaterer lokalavisa at strømmen er tilbake på i hvert fall deler av Sistranda.

Oppdatert klokka 12: det gjenstår nå 135 strømkunder på Uttian som ikke har fått strømmen tilbake.

I tillegg er 356 abonnenter på Fjellværsøya rammet av strømbrudd.

- Vi har nå fått inn de vi kan, og gjør feilsøk både på Uttian på Frøya og Ulvøya på Hitra. Det er foreløpig ukjent årsak begge steder. Feilretting vil bli satt i gang så fort feilene er lokalisert, opplyser Tore Wuttudal i Trønderenergi Nett.

På Inn-Hitra er det også rundt 60 kunder uten strøm i dag. Dette er en planlagt utkopling i området Blåbærvika, Kulvik, Kvammen og Nordkvammen.

Oppdatert kl. 15:

Nå er strømmen tilbake til alle abonnentene på Frøya, mens det fortsatt er 176 abonnenter på Fjellværsøya som ikke har skikkelig strømforsyning.

Uværet tirsdag skapte en del problemer. På Hemnskjelbrua fikk en bilist med tilhenger problemer med vinden. Det samme gjorde en bilist passerte over Dolmsundbrua. Bilen ble trolig tatt av et vindkast, ferden endte i hvert fall i bergveggen.

Hamos tok ingen sjanser og stengte gjenbruksstasjonen på Fillan, mens på Valslag falt et tre over veien.