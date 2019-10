Fortsatt diskuteres det om klokke-stilling er nødvendig. Men til helga må du

Nyheter

- Mange lurer på om det snart blir slutt på å stille klokka. Det blir det altså foreløpig ikke, vi må vente til EU har behandlet ferdig saken. Så skal vi hente inn innspill på hvordan vi skal gjøre det her i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Natt til søndag 27. oktober må du stille klokka en time tilbake. For selv om det diskuteres om denne ordningen skal videreføres, og Europakommisjonen i fjor foreslo en slutt, så er det "business as usual" som gjelder.

I likhet med EU har Norge stilt klokka lenge. Europakommisjonen foreslo i fjor høst at vi skal slutte å stille klokka frem og tilbake hvert halvår.

- Å stille klokka vekker engasjement hos veldig mange. Norge er i gang med å vurdere hva vi skal gjøre og vi planlegger å sende ut dette på høring om ikke altfor lenge, sier næringsministeren i en pressemelding. Europaparlamentet stemte over forslaget 26. mars i år og legger opp til at en eventuell endring vil skje i 2021, forteller Næringsdepartementet. Det pågår fortsatt diskusjoner i Rådet. Målet er at EU-landene skal bli enige i begynnelsen av desember.

Hva er huskeregelen for stillingen av klokka?

En grei huskeregel er at klokken alltid skal stilles mot nærmeste sommer. Altså en time fram om våren (mot sommeren) og en time tilbake om høsten (mot sommeren). Det betyr at vi får en ekstra time til helga.