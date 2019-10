39 tiltak får til sammen 450.000 sponsorkroner. Mest til Golan-prosjektet

Nyheter

Årets tildeling fra det såkalte SalMar-fondet er nå klart. I alt 39 mottakere rundt om på Frøya får tildelt tilsammen 450.000 kroner fra sponsorpengene, forteller Line Strømøy i Frøya kommune og Ellen Lyngvær i Salmar.

- Fondet ønsker å takke for mange spennende og til dels originale søknader. Mange vil bli glade for resultatet, mens noen vil bli skuffet. Fondet har i år også fordelt penger på mange gode tiltak, men vil spesielt nevne at vi setter pris på den innsatsen grendelag og velforeninger gjør for grender og lokalsamfunn. På bakgrunn av dette har alle aktive lag som har søkt fått en tildeling på 15.000 kroner hver, forteller de.

Største enkeltsum går til Golan-prosjektet, som får tildelt 30.000 kroner.

- Her er det de tre idrettslagene Frøya IL, Nabeita IL og Frøya FK som samarbeider om et prosjekt, noe som vi ser på som veldig positivt, sier Strømøy og Lyngvær. Golan-prosjektet er en opprustning av idrettsanlegget ved nye Frøya storhall.

Her er årets tildelinger fra SalMar-fondet: