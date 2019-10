Nyheter

Rådmannen orienterte i siste formannskapsmøte om arbeidet med å etablere en næringsklynge ved Hitra Industripark/Hitra Kysthavn.

- Interimstyre for foreningen «Hitra Industripark og kysthavn» er etablert og har valgt styre. Vedtekter er under utarbeidelse. Søknad til fylkeskommunen om tilskudd er under utarbeidelse, står det å lese i møtereferatet.