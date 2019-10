Rotmo og Porcelen Band byr på vømmøllåter

Nyheter

I anledning av at Hans Rotmo nå kommer med ny Vømmøl plate, er nå Vømmølbasen & Porcelen Band klar for å spre glede med nye og klassiske vømmøllåter.Onsdag (30. oktober) er turen kommet til Øyregionen når Rotmo & co gjester Frøya kulturhus.

Vømmøl Spelmannslag oppnådde enorm suksess på 70-tallet med sine fengende viser og sitt smittende humør.

Urframført på Sula. Se og hør den her: Hans Rotmo kaster seg inn i striden med kampsang mot vindmøller I sin nyeste sang Vindmølle-land, sammenligner Hans Rotmo dagens kamp mot vindmøller med Alta- og Mardøla-striden. Sangens urpremiere var på Sula.

Primus motor for Vømmøl Spelmannslag var Hans Rotmo. Han ønsket å videreføre og fornye folkemusikken på dens egne premisser, og lot seg inspirere av det som for ham og mange andre er vår tids folkemusikk - rock.

Vømmøl Spelmannslags aktive eksistens varte bare i en kort periode midt på 70-tallet, og en enda kortere periode ti år senere. Gruppen rakk likevel å sette dype spor i norsk musikkhistorie. Over hele landet er Vømmøl blitt et begrep, synonymt med utkantstrøkenes kamp mot sentralisering.

Mannen bak alle sangene, Hans Rotmo, mener at mye av grunnen til at Vømmøl har overlevd, er den bevisste bruken av humor. Som han selv sier: "Vømmøl gir folk kraft til å kjempe, kjempe med humør".



Porcelen Band består av følgende musikere:



Bass: Lars Erik Fisknes



Trommer: Tony Waade



Gitarer: Arild Moe



Trekkspill: Bent Lillevold