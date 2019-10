Frøya kino slår på stortromma: filmer fra tidlig morgen til over midnatt

Nyheter

Lørdag er den nasjonale kinodagen, og på kinoer rundt om i landet kan man kjøpe billetter til halv pris og velge mellom ekstra mange filmer.

Frøya kino har valgt å legge litt ekstra inn i kinodagen.

- Vi kommer til å vise filmer hele dagen, fra morgenen til sein kveld. Det som er felles for alle kinoer denne dagen er at det er halv pris på billettene. Resten er opp til oss. Vi kommer til å legge inn noen ekstra overraskelser her og der, til folk som kommer for å se film på lørdag, forteller Mona Skarsvåg ved Frøya kino.

I løpet av dagen vil man ha muligheten til å se hele to førpremierer: "Snekker Andersen og julenissen" (allerede utsolgt) og den nye Terminatorfilmen. Filmdagen avsluttes med premiere på nyinnspillingen av den norske grøsserklassikeren "De dødes tjern".

- Vi vet fra tidligere år at folk kommer for å se film på den store kinodagen. Vi regner med fulle saler på de fleste visningene, og en forestilling er allerede utsolgt, sier Mona Skarsvåg.

Filmene som viser på Frøya kino er:

Kl 09.00: Felix på ville veier

Kl 10.45: Askeladden - I Soria Moria Slott

Kl 12.45: Spionen

Kl 14.45: Hustlers

Kl 16.45: FØR-PREMIERE: Snekker Andersen og julenissen

Kl 18.15: Maleficent

Kl 20.30: FØR-PREMIERE: Terminator: Dark Fate

Kl 22.50: Premiere: De dødes tjern

Hitra kino viser følgende filmer på den store kinodagen:

Kl. 12: Den avskyelige snømannen

Kl. 14: Maleficent 2: Mistress of evil

Kl. 16.30 Spionen