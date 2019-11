Inspirasjonskveld: hvordan bli kvitt en uønsket art?

Nyheter

Hitra og Frøya kommuner går sammen og inviterer til det de kaller en inspirasjonskveld for uttak av mink.

Mink er et mårdyr som hører naturlig heime i Nord-Amerika. Den ble innført til Norge for pelsdyrsavl i 1930-åra, og den ville bestanden er rømt eller utsluppet fra pelsfarmer. Mink er en uønsket art, som gjør stor skade på fuglebestandene. Det er gjennom mange år drevet tiltak for å redusere minkbestanden på kysten vår, og en videreføring av dette blir tema på møtet.

Olav Inge Edvardsen fra Statens naturoppsyn (SNO) /Miljødirektoratet vil fortelle om erfaringer og dele kunnskap som SNO har omkring minkuttak fra hele landet, og spesielt Smøla.

Møtte holdes i kommunestyresalen på Frøya tirsdag 19. november.