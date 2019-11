Presidentkandidat og parlamentsmedlem engasjerte øyværingene

Nyheter

Det ble et sterkt og lærerikt møte med Thelma Cabrera og Vicenta Jerónimo fra Guatemala forrige lørdag og søndag.

Under besøket på Frøya fortalte de om private utbyggere av vannkraft som ikke respekterer urbefolkningers rett til jord og elektrisitet. Naturmangfoldet blir ikke tatt hensyn til, og myndighetene gjør ingenting når de private utbyggerne kommer med trusler mot lokalbefolkninga.

Steven Crozier, et av Norsk Folkehjelp sine medlemmer på Frøya, tok de med til Nessadalen og forklarte hvordan lokalbefolkninga har engasjert seg mot vindkraftutbygging.

Damene fra Guatemala ble overrasket over bruken av videoovervåking og bøter. De er vant med lignende og verre ting fra hjemlandet, men de tenkte ikke at det var slik i Norge.

Under besøket på språk-kafeen i Innsia Kulturhus på Strand på søndag fortalte de videre hvordan organisasjonen CODECA siden 1992 har jobbet for å ivareta rettighetene til urbefolkningen og småbrukere.

Begge kvinnene er fra den mayaindianske befolkningen i Guatemala. Gjennom CODECA har de fått skolering i blant annet hvordan stat og kommune fungerer, hvordan jobbe for å få kontroll over naturressurser og hvordan øke deltagelsen for kvinner i samfunnsdebatten.

Norsk Folkehjelp samarbeider tett med CODECA og organisasjonen har fått en viktig rolle. Kvinnene fortalte at selv om flere medlemmer i organisasjonen opplever forfølgelse, trakassering og drap gir CODECA motivasjon og trygghet til å jobbe for endring på nasjonalt politisk nivå i Guatemala. I 2012 stiftet medlemmer av CODECA partiet MPL.

Thelma Cabrera stilte som MPL sin presidentkandidat ved valget i år. Hun kom på fjerdeplass av kandidatene med 10,5 % av stemmene. Når parlamentet åpner januar neste år, er Vicenta Jerónimo MPL sin representant.

Vicenta hadde bursdag på søndag og fikk eplekake og bursdagssang på norsk fra språk-kafeen på Innsia. Arnfinn Aune oppfordret kvinnene til å synge en barnesang fra Guatemala, og det fikk han. Til gjengjeld fikk de høre en barnesang fra Hitra.