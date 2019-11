Nyheter

Her om dagen gikk jeg fra kirkekontoret til Helsetunet. Mens jeg ruslet møtte jeg på folk som smilte og hilste med et «hei». Da datt det en tanke inn i meg, hvor flott det er å bli sett! Et lite blikk, et smil, et «hei»… Jeg kjente ikke de menneskene som hilste på meg, de var fremmed for meg. Allikevel følte jeg meg sett.

Vi har det så travelt i hverdagen at vi ofte glemmer det å se hverandre – vi er så opptatt med oss selv. Tidsklemma har taket på oss.

Vi har ikke tid til å snakke, til å lytte…

Jeg spør alltid ungene når de kommer hjem fra skolen: - Hvordan har din dag vært og hva har du lært i dag? Noen dager får jeg en lang avhandling, mens andre bare et kort ord. Jeg vil at de skal føle seg sett.

Det er viktig å vise hver-andre at - jeg bryr meg – jeg ser deg.

Vi er alle sårbare på vårt vis. Alle trenger vi å bli sett. Legger vi merke til hun som sitter og ser ned i gulvet? Han som bestandig smiler, men som aldri har noen å gå hjem sammen med? Hun som du møter på vei til jobb hver dag?

Oppfordrer alle å løfte hodet og sende et blikk, et lite smil, et «hei» på vei til skole, jobb og ellers når dere er ute blant andre

– det er ikke så mye som skal til før man føler deg sett.

Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem!

Matteus 7:12

Heidi Fugelsøy

Diakonimedarbeider

på Hitra