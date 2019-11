Savner helse-svar fra kystmannfolka

Nyheter

Til tross for sterke oppfordringer og håp om at en intern konkurranse mellom øyene kan oppildne øybyggerne til å svare, så må Hitra og Frøya konstatere at foreløpig ligger vi i det nedre sjiktet i Trøndelag. Vi snakker om svar-responsen på den store helseundersøkelsen, også kalt HUNT.