Nå kan isen være farlig

Nyheter

Hvert år drukner alt for mange mennesker som ferdes på usikker is, og farene øker når temperaturen svinger kraftig på senhøsten.



– Sterke temperatursvingninger gjør at isen er usikker, og da må folk vise sunn fornuft og kjenne sitt isvett, sier president Claire Alfonso i Norges Livredningsselskap.



Norges Livredningsselskap anbefaler alle å lære isvettreglene og mener at folk flest har et behov for økt kunnskap å ferdes på isen. Det gjelder også deg.





Farlig is

Det er høst og begynnende vinter mange steder og isen er stort sett ikke farbar.

– Hvert år drukner det mennesker i Norge fordi de feilberegner isen. Ved å ta noen enkle forhåndsregler kan liv bli spart, sier Alfonso. Hun frykter ulykker.

Alfonso frykter at flere vil falle for fristelsen til å gå ut på den ferske isen.

– Dette er spesielt alvorlig når snøen legger seg på isen. Det kan gi inntrykk av at isen er trygg, men i realiteten kan isen gi etter om man er på feil sted, sier hun og legger til at forberedelser, utstyr og kunnskap er viktig, og spesielt egne ispigger.

– Alle skal kunne nyte naturen, spesielt på høsten, men det krever kunnskap og riktig utstyr, sier Alfonso. Hun mener alle bør lære seg isvettreglene i dag.



Slik tar du deg opp på

sikker is ved egen hjelp



Bruk fløyte for å få oppmerksomhet. Snu deg tilbake i den retning du kom fra, det er den eneste isen du vet bærer deg. Press vekk eventuell snø og stikk ispiggene hardt ned i isen, trekk deg opp på armene mens du sparker i fra med beina (dersom du ikke har ispigger, men har skistaver, kan disse brukes som primitive ispigger).

Vel oppe på isen, må du fordele kroppsvekten jevnt og krype fram til sikker is.

Få på deg tørt tøy så raskt som mulig – skal du være på isen over tid bør du ha et ekstra skift pakket i vanntett pose i sekken.





Isvettreglene



1. Ha respekt for isen

2. Ikke gå ut på isen uten svømmeferdigheter

3. Ta med deg skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr

4. Gå flere i følge. Er dere mange, gå litt spredt.

5. Hold deg på sikker is

6. Vær spesielt oppmerksom på snødekket is og årstidsendringer

7. Bruk alle sansene, lytt etter lyder i isen.

8. Hvis du går igjennom isen, ikke få panikk.

9. Hvis andre går gjennom isen, hold avstand.