Vil innføre gratis SFO for de yngste

Under budsjettforhandlingene i Frøya formannskap, ble det flertall for å foreslå gratis skolefritidsordning for de yngste.

Ap uttalte at de ønsket å få til en forsiktig innføring av dette, med gratis SFO for førsteklassinger i første runde. Rødt ønsket å ta det lenger med å gjøre det gratis også for andreklassinger. Borgerlig gruppe gikk inn for at det innføres gratis SFO for førsteklassinger, noe som da blir innstillingen til kommunestyret.

