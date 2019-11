Anna og Anna om hvordan man best kan passe på sine føtter i hverdagen

Nyheter

Diabetessykepleierne Anna Mårtensson og Anna Kristoffersen ved Hitra og Frøya kommunehelsetjeneste vil sammen med lokallaget i diabetesforbundet arrangere temakveld med fokus på forebygging av diabetes fotsår.

Verdens diabetesdag markeres årlig 14. november. På Hitra og Frøya har man valgt å markere dagen den 19. november.

Minske risiko

Sammen med fotterapeut Rakel Berge og Hitra apotek vil de gi alle med diabetes informasjon om hvordan en best mulig kan passe på sine føtter i hverdagen, og for å minske risiko for utvikling av fotsår.

Diabetes øker risikoen for både nerveskade (nevropati) og nedsatt blodsirkulasjon (ischemi) i beina.

- Disse komplikasjonene kommer som oftest etter flere år med diabetes. God blodsukkerregulering forebygger fotsår. Fotsår er alvorligere for diabetespasienter enn andre, fordi de ikke gror så lett. Tar du godt vare på føttene og får god hjelp i tide dersom komplikasjoner oppstår, er det mindre grunn til bekymring, forteller Anna Kristoffersen.

Risikovurdering

I Norge er det årlig ca 400-500 fot-amputasjoner hos diabetespasienter. 10-20 prosent hos de som har diabetes får fotsår som krever behandling.

- De personer som har type 1 diabetes går som oftest til årskontroll ved spesialisthelsetjenesten. De som har type 2 diabetes går til årskontroll hos fastlegen. Ved disse kontrollene skal føttene alltid sjekkes både med monofilament-test og måling av puls i foten, forklarer Kristoffersen.

Legen vil på bakgrunn av dette foreta en risikovurdering av føttene. Videre er det viktig å kunne benytte seg av fotterapeut hvis det er vanskelig å stelle/ kontrollere sine egne føtter. Diabetessykepleier har også god kunnskap om føtter og den øvrige diabetesbehandlingen.

- Kom på temakveld

Anna og Anna, diabetessykepleierne på Hitra og Frøya, oppfordrer de som har diabetes til å komme på denne temakvelden.

Tema som blir belyst er:

- Hvordan forebygge diabetes fotsår ved diabetessykepleier Anna Kristoffersen

- Tips til type sko/sokker og tips til fotstell av fotterapeut Rakel Berge.

Hitra apotek har stand med produkter som kan bidra til godt fotstell. Som en avslutning på tema vil diabetessykepleier Anna Mårtensson lede en type paneldebatt der vi som profesjoner kan si litt om hvordan vi møter belyste utfordringer i praksis.

Møtet er på Frivilligsentralen på Fillan tirsdag 19. november.