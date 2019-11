- Blir provosert når noen ønsker å bygge en bru tre meter fra hagen min

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune planlegger å bygge ny bru parallelt med dagens bru over Knarrlagsundet. En tilsvarende høybru vest i sundet blir for dyr for fylkeskommunen å bygge, og Kystverket sa nylig nei til lavere seilingshøyde enn 20 meter, noe som i praksis betyr nei til en eventuell lavbru vest i sundet. Men Brualliansen jobber for å få fylkeskommunen til å bygge lavbru vest i sundet. Brualliansen foreslo i sommer å bygge lavbru med klaffer som kan åpnes for skipstrafikk.