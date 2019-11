Må sette modell-karrieren på vent

Nyheter

I fjor sommer fortalte lokalavisa Hitra-Frøya at kjendisstylist Jan Thomas Mørch Husby var på besøk hos SalMar-arving Gustav Magnar Witzøe på Frøya. Jan Thomas var da ordknapp rundt bakgrunnen for besøket, utover at han var der i jobbsammenheng. Dessuten skrøt han veldig av øya.