Vogntogene er godt skodd for vinteren

Nyheter

Vintersesongen på veiene er i gang. Flere vogntog har allerede hatt problemer med glatt føre og 26. oktober ble en sjåfør fratatt førerkortet etter at han kjørte av veien ved Våvatnet med et vogntog fullastet med laks. Det var svært glatt vei, men det var sommerdekk på hengeren. I tillegg til at det kunne skjedd en kollisjon med andre kjøretøy, skapte det også forsinkelser i trafikken.