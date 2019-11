Fra 1.mars skal ikke toppsjefen i Hitra kommune hete rådmann lenger

Nyheter

Hitra kommune kommer til å endre tittelen på den øverste administrative lederen fra rådmann til kommunedirektør. Det skjer i forbindelse med at rådmann Laila Eide Hjertø til neste år blir avløst av den nytilsatte rådmannen.

I den tidligere kommuneloven var tittelen til den øverste administrative leder administrasjonssjef, men de fleste kommuner har valgte likevel å fortette med tittelen rådmann. I den helt nye kommuneloven er tittelen på kommunens øverste administrative leder endret fra administrasjonssjef til kommunedirektør.

Selv om tittelen ikke er lovfestet er kommunene oppfordret til å benytte tittelen kommunedirektør, foreslår Hitra-rådmannen overfor politikerne å følge dette rådet om å bruke en kjønnsnøytral tittel.

"Hitra kommune er en fremtidsrettet og innovativ organisasjon. Det er også sannsynlig at de fleste kommuner vil ta i bruk den kjønnsnøytrale tittelen kommunedirektør innen kort tid," skriver rådmannen.

Rådmann Laila Eide Hjertø har to måneder igjen i stillinga og har ifølge sakspapirene til Hitra kommunestyre ikke ønsket å endre sin tittel før hun fratrer. Kommunestyret valgte enstemmig å gå for at den neste toppsjefen i kommunen skal titutleres kommunedirektør.