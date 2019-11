– Vi må ha beredskapsferje nå

Nyheter

Pensjonistpartiets Per Ervik og nyvalgt styreleder i Hitra Senior Høyre, tidligere Hitra-ordfører Egil Hestnes, mener begge det er på høy tid å legge mer press på fylkespolitikere og fylkesrådmann i Trøndelag for å få på plass et nytt ferjesamband mellom Hitra og Aure.