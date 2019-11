Nyheter

Det går fint an å kombinere latterfylt julebordsmoro med understreking av et alvorlig tema. Kollegene i El-Konsult på Dolmøya har gjort det på sin egen måte. Gjennom hele november har mannfolka i el-bedriften spart på barten som en del av den internasjonale kampanjen Movember. Under firmaets julebord på Hopsjøbrygga i helga, var det klart for en uhøytidelig kåring av beste bart innen flere kategorier.